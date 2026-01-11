هاني شاكر يغيب عن الحفلات لشهور بسبب أزمة صحية مفاجئة

الوكيل الإخباري- قرّر الفنان المصري هاني شاكر تأجيل حفله الغنائي المقرر في القاهرة يوم 23 يناير الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لجراحة في العمود الفقري، بناءً على توصيات الفريق الطبي بضرورة الراحة التامة.

اضافة اعلان



وأكدت الشركة المنظمة للحفل أن قرار التأجيل جاء حرصاً على سلامة الفنان، مشيرة إلى أن التذاكر ستظل صالحة للموعد الجديد، مع إتاحة استرداد قيمتها للراغبين، وموجهة الشكر للجمهور على تفهمه ودعمه.



ولم يُحسم بعد مصير الحفل المشترك الذي كان من المقرر أن يحييه هاني شاكر مع الفنان وائل جسار في دبي يوم 18 يناير الجاري.



وعلى الصعيد الفني، يستعد هاني شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان «إلا أنا وياك»، لتكون ثالث تجاربه الغنائية بهذه اللهجة.