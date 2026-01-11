الأحد 2026-01-11 03:23 م

هاني شاكر يغيب عن الحفلات لشهور بسبب أزمة صحية مفاجئة

56
هاني شاكر
 
الأحد، 11-01-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري-   قرّر الفنان المصري هاني شاكر تأجيل حفله الغنائي المقرر في القاهرة يوم 23 يناير الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لجراحة في العمود الفقري، بناءً على توصيات الفريق الطبي بضرورة الراحة التامة.

اضافة اعلان


وأكدت الشركة المنظمة للحفل أن قرار التأجيل جاء حرصاً على سلامة الفنان، مشيرة إلى أن التذاكر ستظل صالحة للموعد الجديد، مع إتاحة استرداد قيمتها للراغبين، وموجهة الشكر للجمهور على تفهمه ودعمه.


ولم يُحسم بعد مصير الحفل المشترك الذي كان من المقرر أن يحييه هاني شاكر مع الفنان وائل جسار في دبي يوم 18 يناير الجاري.


وعلى الصعيد الفني، يستعد هاني شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان «إلا أنا وياك»، لتكون ثالث تجاربه الغنائية بهذه اللهجة.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ع

فيديو منوع مشهد ساحر: سماء مدينة برمنجهام البريطانية تتحول الى اللون الوردي اثر عاصفة ثلجية

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

خاص بالوكيل إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

ع

فيديو منوع متداول: أداة تُستخدم لتضييق البنطال دون تغيير مقاساته

ت

أخبار محلية أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

ا

فيديو منوع بكاء خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري عند حديثه عن الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل

شؤون برلمانية المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب



 






الأكثر مشاهدة