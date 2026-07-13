هبة السيسي تعلن تطورات حالتها الصحية بعد العلاج الكيماوي - صورة

وكشفت هبة عن تطورات رحلتها العلاجية عبر حسابها على "إنستغرام"، بالتزامن مع عودتها لتقديم برنامج "ميس إيجيبت"، حيث تحدثت للمرة الأولى عن تجربتها مع المرض ومراحل العلاج.
وأوضحت أن تشخيص إصابتها بالسرطان كان صدمة كبيرة، وأن الفحوصات أظهرت لاحقًا وصول المرض إلى الغدد الليمفاوية، ما استدعى خضوعها للعلاج الكيماوي.
كما تحدثت عن تأثير تساقط الشعر نفسيًا بسبب العلاج، مؤكدة أنها اختارت الظهور بمظهرها الطبيعي لدعم النساء اللواتي يواجهن التجربة نفسها.
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