هبة مجدي تمر بأزمة صحية وتلقى دعماً واسعاً من النجوم

وحرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل دعم ودعاء لها، من بينهم أحمد حلمي، مي عز الدين، هشام ماجد، مي عمر، أنغام، ريهام عبدالغفور، لقاء الخميسي، روجينا، أحمد السقا، دنيا عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، لطيفة، ودياب، حيث تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.
كما أشارت لقاء سويدان إلى أن هبة مجدي كانت تعاني من المرض منذ فترة وتواصل العمل في صمت مع استمرار خضوعها للعلاج.
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