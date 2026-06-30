الثلاثاء 2026-06-30 02:19 م

هبة مجدي تمر بأزمة صحية وتلقى دعماً واسعاً من النجوم

سي
هبة مجدي
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   دعم عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنانة المصرية هبة مجدي بعد إعلانها تعرضها لأزمة صحية، عقب نشرها صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تحدثت فيها عن مرورها بظروف صعبة وخضوعها للعلاج دون الكشف عن تفاصيل مرضها.اضافة اعلان


وحرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل دعم ودعاء لها، من بينهم أحمد حلمي، مي عز الدين، هشام ماجد، مي عمر، أنغام، ريهام عبدالغفور، لقاء الخميسي، روجينا، أحمد السقا، دنيا عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، لطيفة، ودياب، حيث تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى نشاطها الفني.

كما أشارت لقاء سويدان إلى أن هبة مجدي كانت تعاني من المرض منذ فترة وتواصل العمل في صمت مع استمرار خضوعها للعلاج.
 
 


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