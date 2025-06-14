هجوم عنيف.. والد ياسمين صبري يُطالب بترحيل فنانة شهيرة من مصر إليكم السبب

الوكيل الإخباري- أثارت تدوينة نشرها الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلاً واسعًا بعد هجومه الحاد على الفنانة التونسية هند صبري، بسبب مشاركتها ودعمها لقافلة مساعدات انطلقت من تونس إلى قطاع غزة، معتبرًا ما قامت به مخالفًا لموقف مصر الرسمي.

اضافة اعلان



وقال صبري في منشور عبر صفحته على "فيسبوك":

"تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها، بتدعم القافلة التونسية ضد رأي شعب مصر وحكومتها.. دول ناس إحنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا آراء المصريين في أعمال غير قانونية".

وأضاف: "اللي مش عاجبه مصر وأهلها يسيبها ويروح لبلده"، قبل أن يختتم منشوره بمطالبة صريحة بـ ترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابة الممثلين المصرية.



توضيح رسمي من الخارجية المصرية

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أوضحت فيه موقفها الرسمي بشأن القوافل الدولية المتجهة نحو قطاع غزة، مؤكدة ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للحقوق الفلسطينية ورفضها للحصار والانتهاكات الإسرائيلية.



لكن الوزارة شددت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية، خاصة مدينة العريش ومعبر رفح، من خلال تقديم طلبات رسمية مسبقة عبر السفارات المصرية أو السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة.



وأشارت الخارجية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سلامة الوفود نتيجة للوضع الأمني الحساس في المنطقة، مؤكدة أن أي زيارات تتم خارج هذا الإطار لن يُنظر فيها.



خلفية الموقف

تُعد الفنانة هند صبري من الوجوه الفنية المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وشاركت مؤخرًا في حملة إنسانية تمثلت في قافلة مساعدات برية أُطلقت من تونس إلى غزة، لاقت صدى واسعًا لدى المتضامنين، لكنها أثارت أيضًا انتقادات حادة من البعض، خاصةً في ظل التوترات المرتبطة بالإجراءات الحدودية.