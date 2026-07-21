هدى حسين تستعد لثلاثة أعمال خليجية تجمع الغموض والرعب والتشويق - صورة

الوكيل الإخباري- تواصل الفنانة الكويتية هدى حسين نشاطها الفني عبر بطولة ثلاثة مسلسلات درامية جديدة هي: "الحانوتي" و"المهبولة" و"ليل خرمس"، في خطوة تعزز حضورها في الدراما الخليجية.



ويبدأ تصوير مسلسل "الحانوتي" قريبًا في البحرين، وهو عمل من 10 حلقات يجمع بين الغموض والإثارة، بمشاركة عدد من الفنانين بينهم خالد البريكي وشيماء علي وفرح الصراف، من تأليف علي شمس وإخراج محمد مغراوي.



كما تستعد هدى حسين لتصوير مسلسل "المهبولة"، الذي ينتمي إلى دراما الرعب النفسي المستوحاة من الأساطير والموروث الشعبي الخليجي، إضافة إلى مسلسل "ليل خرمس" الذي ينطلق تصويره في سبتمبر المقبل، ويقدم أجواء تشويقية مستندة إلى الحكايات الشعبية.



وتأتي هذه الأعمال بعد نجاحات هدى حسين الأخيرة، وسط توقعات باستمرار حضورها في موسم دراما رمضان 2027.

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