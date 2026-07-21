الثلاثاء 2026-07-21 05:36 م

هدى حسين تستعد لثلاثة أعمال خليجية تجمع الغموض والرعب والتشويق - صورة

صشيث
هدى حسين
 
الثلاثاء، 21-07-2026 12:39 م

الوكيل الإخباري-   تواصل الفنانة الكويتية هدى حسين نشاطها الفني عبر بطولة ثلاثة مسلسلات درامية جديدة هي: "الحانوتي" و"المهبولة" و"ليل خرمس"، في خطوة تعزز حضورها في الدراما الخليجية.

ويبدأ تصوير مسلسل "الحانوتي" قريبًا في البحرين، وهو عمل من 10 حلقات يجمع بين الغموض والإثارة، بمشاركة عدد من الفنانين بينهم خالد البريكي وشيماء علي وفرح الصراف، من تأليف علي شمس وإخراج محمد مغراوي.

كما تستعد هدى حسين لتصوير مسلسل "المهبولة"، الذي ينتمي إلى دراما الرعب النفسي المستوحاة من الأساطير والموروث الشعبي الخليجي، إضافة إلى مسلسل "ليل خرمس" الذي ينطلق تصويره في سبتمبر المقبل، ويقدم أجواء تشويقية مستندة إلى الحكايات الشعبية.

وتأتي هذه الأعمال بعد نجاحات هدى حسين الأخيرة، وسط توقعات باستمرار حضورها في موسم دراما رمضان 2027.

اضافة اعلان

 


Image1_7202621123827653936562.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الملك ينعى الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات

ل

أخبار محلية اختتام مشروع الوظائف الخضراء في الأردن

ل

أخبار الشركات سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة

ت

أخبار محلية اجتماع للجنة الاستشارية لمحمية غابات عجلون للمحيط الحيوي

ب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية

ب

كأس العالم إيميليانو مارتينيز يثير الشكوك حول مستقبله مع الأرجنتين

ل

أخبار محلية الطاقة توقع اتفاقية لإعداد عطاء مشروع الغاز لمنطقة الملك الحسين التنموية

ب

أخبار محلية بدء أعمال مشروع صيانة طريق المغطس بمنطقة البحر الميت



 
 






الأكثر مشاهدة

 