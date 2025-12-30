هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها في عالم الفن

الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة هدى شعراوي رفضها التام لفكرة دخول ابنتها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها قائم على أسباب دينية وتربوية.

وقالت شعراوي إن ابنتها متدينة وحافظة للقرآن الكريم، وتعتبرها مرجعها ومستشارتها في العديد من الأمور الحياتية، موضحة أن الجانب الروحي والأخلاقي يمثل أولوية قصوى لديها ولا يمكن التفريط فيه.