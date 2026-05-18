هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل!- صورة

الوكيل الإخباري- أثارت جويل بدر تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها تفاصيل أزمة صحية تعيشها إثر خضوعها لعملية تجميل في الأنف لدى أحد جراحي التجميل العرب، جاءت نتائجها بعيدة عما كانت تتوقعه، في حين اعتبرت موكلتها القانونية أنها تعرضت لتشوه بعد العملية، وأن الضرر لم يقتصر على الشكل الخارجي.



وتحدثت بدر عن معاناتها بعد العملية، معتبرة أن ما طرأ على شكل أنفها لم يكن تغييرا بسيطا، بل نتيجة “صادمة”، ما دفعها إلى مشاركة ما حصل معها علنا، وسط تعاطف كبير من جمهورها.



وانتشرت صور ومقاطع فيديو لها قارنت فيها بين شكل أنفها قبل العملية وبعدها، معربة عن استيائها من النتيجة، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول عمليات التجميل واحتمال تسبّب بعضها بمضاعفات غير متوقعة.

اضافة اعلان