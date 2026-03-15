هذا موعد عودة "The Voice Kids"

الوكيل الإخباري- أعلنت قناة "MBC" رسميا موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "The voice kids"، بعد ترقب طويل من جمهور البرنامج في العالم العربي.







وكشفت القناة الموعد عبر فيديو ترويجي نشرته على حساباتها الرسمية، ظهر فيه عدد من الأطفال وهم يقلدون أعضاء لجنة التحكيم، قبل الجلوس على الكراسي الحمراء الشهيرة.



وفي ختام الإعلان، ظهرت لجنة التحكيم الخاصة بالموسم الجديد، والتي تضم الفنان رامي صبري، والفنانة داليا مبارك، والفنان الشامي.



كما أوضح الفيديو أن انطلاق الموسم الجديد سيكون في الأول من نيسان 2026، وسط ترقب لعودة المنافسة بين المواهب الغنائية الصغيرة على المسرح.









