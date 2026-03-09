هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

10:10 ص

الوكيل الإخباري- غادرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستشفى مساء الأحد، بعد تحسن حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية عاجلة في المرارة.





وبحسب وسائل إعلام مصرية، سمح الفريق الطبي المعالج لشيرين بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان إلى استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل ملحوظ.



ومن المقرر أن تستكمل الفنانة فترة العلاج والنقاهة في منزلها، على أن تواصل المتابعة الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكدت التقارير الطبية نجاح العملية الجراحية وعدم حدوث أي مضاعفات صحية تُذكر نتيجة التدخل الجراحي العاجل الذي خضعت له.





