هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

وبحسب وسائل إعلام مصرية، سمح الفريق الطبي المعالج لشيرين بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان إلى استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل ملحوظ.
ومن المقرر أن تستكمل الفنانة فترة العلاج والنقاهة في منزلها، على أن تواصل المتابعة الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت التقارير الطبية نجاح العملية الجراحية وعدم حدوث أي مضاعفات صحية تُذكر نتيجة التدخل الجراحي العاجل الذي خضعت له.
