الإثنين 2026-03-09 11:08 ص

هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية
شيرين عبد الوهاب
 
الإثنين، 09-03-2026 10:10 ص
الوكيل الإخباري-   غادرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستشفى مساء الأحد، بعد تحسن حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية عاجلة في المرارة.اضافة اعلان


وبحسب وسائل إعلام مصرية، سمح الفريق الطبي المعالج لشيرين بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان إلى استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل ملحوظ.

ومن المقرر أن تستكمل الفنانة فترة العلاج والنقاهة في منزلها، على أن تواصل المتابعة الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت التقارير الطبية نجاح العملية الجراحية وعدم حدوث أي مضاعفات صحية تُذكر نتيجة التدخل الجراحي العاجل الذي خضعت له.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

عربي ودولي هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في العراق

بعد مرور نحو ست سنوات على إطلاق هاتف iPhone 11، ما يزال الجهاز مستخدمًا لدى كثيرين بفضل أدائه الجيد واستمرار حصوله على التحديثات البرمجية من شركة Apple. ورغم تقدّم عمره مقارنة بالهواتف الأحدث، فإنه ل

تكنولوجيا بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

فن ومشاهير رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"

3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

فلسطين 3 شهيدات بينهن صحفية وطفلة بقصف إسرائيلي على غزة

تيم حسن

فن ومشاهير كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

هذه آخر تطورات حالة شيرين عبد الوهاب الصحية

فن ومشاهير هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب



 






الأكثر مشاهدة