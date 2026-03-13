الجمعة 2026-03-13 03:55 م

هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية

هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
هاني شاكر
 
الجمعة، 13-03-2026 01:12 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً كشفت فيه عن تحسّن وضع الفنان هاني شاكر الصحي، مضيفة أنه سافر الى باريس لاستكمال العلاج وإجراء الفحوص الطبية للاطمئنان على صحته.اضافة اعلان


ونشرت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر على "فيسبوك" نص البيان الذي جاء فيه: " بيان مهم صادر عن نقابة المهن الموسيقية، نحمد الله ونشكره على استقرار الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر".

وتابع البيان: "ونود أن نُعلن للسادة الزملاء موسيقيي مصر والعالم العربى وجمهور ومحبي الفنان الكبير هاني شاكر أن حالته الصحية مستقرة والحمد لله وقد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بفضل الله ثم بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها".

وأكد البيان سفر شاكر الى باريس موضحاً: "ومن المقرر أن يتوجه الفنان الكبير خلال الساعات المقبلة الى فرنسا، وذلك لاستكمال بعض الفحوص الطبية وللاطمئنان التام على صحته وفقاً لتوصيات الأطباء. وتتقدّم النقابة بخالص الشكر والتقدير لكل مَن سأل واطمأن ودعا له بالشفاء العاجل... داعين الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية ويعود الى أهله وجمهوره ومحبيه في أقرب وقت".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

فلسطين مقدسيون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على مقربة من الأقصى

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

أسواق ومال ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقت من إيران

عربي ودولي إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل

اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

خاص بالوكيل اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

عربي ودولي إيران تتوعد الولايات المتحدة وإسرائيل "بدرس لا يُنسى"

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران

بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أخبار محلية بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق

أمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة



 






الأكثر مشاهدة