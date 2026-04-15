. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

الوكيل الإخباري- تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تؤكد زواج الفنانة المصرية دينا الشربيني من زميلها الفنان كريم محمود عبد العزيز، وأن الزواج تم خلال تواجدهما في باريس.





ورغم انتشار هذه الأخبار إلا أن أياً من الفنانين لم يعلق على الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب، وهو ما فتح الباب أمام جمهورهما للتساؤل عن حقيقة زواجهما، خاصة أنهما تواجدا في الوقت نفسه في باريس.



ومع تأكيد البعض لحدوث الزواج، خرج عدد من المتابعين ليؤكدوا أن خبر زواج دينا وكريم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأنه يندرج تحت مقولة "كذبة أول نيسان".









