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هشام جمال يهدي زوجته ليلى زاهر أغنية جديدة - فيديو

ثيص
هشام جمال و ليلى زاهر
 
الخميس، 24-07-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   كشف المنتج هشام جمال أن أغنية "أنا والقمر" التي يغنيها حسين الجسمي ضمن ألبومه "HJ 2025"، تحمل طابعًا خاصًا له، لأنها أول لحن يقدمه بعد ارتباطه رسميًا بـ ليلى أحمد زاهر.

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ونشر مقطعًا من الكليب عبر إنستغرام، وعلق: "ليلى قالتلي إنها أحلى أغنية عملتها في حياتي". وردّت ليلى: "أنت أحلى حاجة حصلتلي وبحب الأغنية جدًا".


ووجّه هشام شكره لحسين الجسمي، وللشاعر أمير طعيمة، والموزع مادي، مؤكدًا فخره بالعمل معهم.

 

لبنان 24 

 
 
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