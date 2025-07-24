هشام جمال يهدي زوجته ليلى زاهر أغنية جديدة - فيديو

ونشر مقطعًا من الكليب عبر إنستغرام، وعلق: "ليلى قالتلي إنها أحلى أغنية عملتها في حياتي". وردّت ليلى: "أنت أحلى حاجة حصلتلي وبحب الأغنية جدًا".
ووجّه هشام شكره لحسين الجسمي، وللشاعر أمير طعيمة، والموزع مادي، مؤكدًا فخره بالعمل معهم.
-
أخبار متعلقة
-
بعد أزمة راغب علامة... فيديو لتامر حسني يثير الجدل مجددا بسبب معجبة
-
أميرة فراج تؤكد انفصالها عن أحمد فهمي بعد زواج دام 24 عاماً
-
حقيقة عودة نادين نسيب نجيم إلى خطيبها ناريك نلربيكيان
-
على الهواء.. إعلامي مصري يتعرض لوعكة صحية مفاجئة
-
بعد القرار المصري .. نقابة لبنان تدافع عن راغب علامة "المحترم"
-
مصر تمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي
-
انسحاب بوراك أوزجيفيت من "المؤسس عثمان" يثير جدلا واسعا
-
صورة جديدة لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي تشعل مواقع التواصل