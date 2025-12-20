"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن أنه يعيش قصة حب وسيُقدّم على الزواج رسميًا قريبًا، دون الكشف عن هوية العروس أو موعد حفل الزفاف المحدد بعد.

وقال العوضي: "أنا هتجوز، واللي يزعل يزعل، هعمل شرع ربنا"، مؤكدًا أنه لا يمانع من التعبير عن قرار الزواج رغم آراء البعض.



ويواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.