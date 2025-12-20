السبت 2025-12-20 11:25 ص

"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟

ةا
أحمد العوضي
السبت، 20-12-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن أنه يعيش قصة حب وسيُقدّم على الزواج رسميًا قريبًا، دون الكشف عن هوية العروس أو موعد حفل الزفاف المحدد بعد.

اضافة اعلان


وقال العوضي: "أنا هتجوز، واللي يزعل يزعل، هعمل شرع ربنا"، مؤكدًا أنه لا يمانع من التعبير عن قرار الزواج رغم آراء البعض.


ويواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

اقتصاد محلي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة

ا

أخبار محلية الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان

ت

تكنولوجيا 3 توقعات تكنولوجية تُحدث تحولاً جذرياً في صناعة الإعلان عام 2026

ال

فن ومشاهير عمرو دياب وابنته يشعلان الأجواء خلال زفاف مدير أعمال الهضبة - فيديو

ا

اقتصاد محلي رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة

ز

فلسطين "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

ا

أخبار محلية ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

قل

منوعات لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء



 






الأكثر مشاهدة