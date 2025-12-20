"هعمل شرع ربنا".. أحمد العوضي يُعلن زواجه قريبا فمن العروس؟

وقال العوضي: "أنا هتجوز، واللي يزعل يزعل، هعمل شرع ربنا"، مؤكدًا أنه لا يمانع من التعبير عن قرار الزواج رغم آراء البعض.
ويواصل العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.
