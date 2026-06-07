هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاده مع عائلته

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان راغب علامة بعيد ميلاده بأجواء عائلية مع زوجته جيهان وابنيهما خالد ولؤي.



ونشرت جيهان صورتين من الإحتفال على صفحتها على "إنستغرام"، وكتبت تعليقاً: "سنة أخرى تكبر فيها، وسنة أخرى من التظاهر أنك لا تكبر، لأنك ما زلت تبدو وسيماً بما يكفي لتفلت من ذلك، عيد ميلاد سعيد لقلب عائلتنا والسبب في أننا دائمًا نبتسم، أحبك إلى الأبد ودائمًا".

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