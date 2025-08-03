هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى - فيديو

وكانت ريما فرنجية، رئيسة المهرجان، في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها إلى موقع الفعالية، فيما واصل كاظم الساهر إحياء أمسيته الفنية وسط تفاعل جماهيري كبير.
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مهرجان اهدنيات لبنان ❤️#كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG https://t.co/PHCED6PV40 pic.twitter.com/83BxsXDr5Q
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