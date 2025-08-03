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هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى - فيديو

فغ
كاظم ساهر
 
الأحد، 03-08-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة إهدن اللبنانية لحظة لافتة خلال الليلة الثانية من حفل الفنان كاظم الساهر ضمن مهرجان "إهدنيات" الدولي بنسخته الـ21، حيث حضرت السيدة الأولى نعمت عون الحفل وسط ترحيب خاص من الساهر الذي عبّر عن سعادته بحضورها.

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وكانت ريما فرنجية، رئيسة المهرجان، في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها إلى موقع الفعالية، فيما واصل كاظم الساهر إحياء أمسيته الفنية وسط تفاعل جماهيري كبير.

 

 

 

لبنان 24 

 
 
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