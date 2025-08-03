هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة إهدن اللبنانية لحظة لافتة خلال الليلة الثانية من حفل الفنان كاظم الساهر ضمن مهرجان "إهدنيات" الدولي بنسخته الـ21، حيث حضرت السيدة الأولى نعمت عون الحفل وسط ترحيب خاص من الساهر الذي عبّر عن سعادته بحضورها.

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وكانت ريما فرنجية، رئيسة المهرجان، في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها إلى موقع الفعالية، فيما واصل كاظم الساهر إحياء أمسيته الفنية وسط تفاعل جماهيري كبير.

@Ehdeniyat @lbfirstlady

تابعوا المزيد عبر موقع "النهار" السيدة الأولى نعمت عون تصل لحضور الفنان كاظم الساهر في سهرته الثانية على التوالي ضمن مهرجان إهدنيات، والأخير يعبر عن سعادته بحضورها @KadimAlSahirORG تابعوا المزيد عبر موقع "النهار" pic.twitter.com/rPbdX0IB2U August 2, 2025



مهرجان اهدنيات لبنان ❤️@KadimAlSahirORG https://t.co/PHCED6PV40 pic.twitter.com/83BxsXDr5Q السيدة الاولي بحفل كاظم 🥰مهرجان اهدنيات لبنان ❤️ #كاظم_الساهر August 2, 2025