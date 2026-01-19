هل أهانت هاندا آرتشيل النجم العالمي شاروخان؟

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مفبركًا نُسِبَ للنجمة التركية هاندا آرتشيل، زُعم فيه إساءتها لنجم بوليوود شاروخان خلال حفل Joy Awards 2026 في الرياض، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير.

وادعى المنشور أن هاندا نشرت صورة عبر "إنستغرام" تجمع شاروخان بالفنانة المصرية أمينة خليل، مصحوبة بتعليق ساخر مفترض: "من هذا العم؟ كنت فقط أصوّر صديقتي أمينة خليل، أنا لست من معجبيه!"، وذلك على خلفية شائعات حول إعجابها بشاروخان.



لكن بعد التدقيق، تبين أن هاندا آرتشيل لم تنشر هذه الصورة مطلقًا، وأن المنشور مفبرك بهدف إثارة الجدل والكراهية تجاه النجم الهندي.



ونشر حساب مختص بأخبار المشاهير، Ravi Chaudhary، عبر منصة "إكس" توضيحًا حول استخدام هذه الأساليب الرقمية لترويج الشائعات، داعيًا الجمهور إلى عدم تصديق كل ما يُنشر على وسائل التواصل، والتحلي بالمسؤولية، واحترام الفنانين، والوقوف ضد حملات التشويه الرقمي، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.