هل تذكرون 'وردة' في مسلسل 'جميل وهناء'؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن!

رباب كنعان، التي ارتبط اسمها بالكوميديا، تترك وراءها ذكريات عديدة لدى جمهورها، خاصةً لدورها المميز في مسلسل "يوميات جميل وهناء" عام 1997، الذي شكّل بداية مشوارها الفني في الأدوار الكوميدية.
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