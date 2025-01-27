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هل تذكرون 'وردة' في مسلسل 'جميل وهناء'؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن!

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رباب كنعان
الإثنين، 27-01-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   بعد غياب دام لعدة سنوات، تعود الممثلة السورية رباب كنعان إلى الدراما الرمضانية لعام 2025، حيث ستؤدي دور "مريم" في مسلسل "بنات الباشا". يتميز العمل بمزيج من الأجواء الشامية والفانتازيا، ويشمل مشاعر متنوعة تمر بها الشخصية. يُذكر أن آخر ظهور لها كان في مسلسل "باب الحارة" عام 2023، بينما ظهرت في مسلسل "أثر الفراشة" عام 2019.

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رباب كنعان، التي ارتبط اسمها بالكوميديا، تترك وراءها ذكريات عديدة لدى جمهورها، خاصةً لدورها المميز في مسلسل "يوميات جميل وهناء" عام 1997، الذي شكّل بداية مشوارها الفني في الأدوار الكوميدية.

 

 

لبنان 24

 
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