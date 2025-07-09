"هل تزوّجت آمال ماهر؟".. صور بفستان الزفاف تشعل السوشال ميديا

وكانت آمال قد أنهت تسجيل الألبوم بالكامل، متعاونة مع عدد من الشعراء والملحنين الجدد لأول مرة، وفقًا لما نقلته مصادر فنية.
حفل جماهيري قريب
من المقرر أن تُحيي آمال ماهر حفلًا كبيرًا يوم 12 يوليو في الساحل الشمالي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، بمشاركة الفنان وليد توفيق، حيث ستقدّم خلاله مختارات من ألبومها الجديد وأشهر أغانيها المحبوبة.
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