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"هل تزوّجت آمال ماهر؟".. صور بفستان الزفاف تشعل السوشال ميديا

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آمال ماهر
 
الأربعاء، 09-07-2025 11:06 ص

الوكيل الإخباري-  أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، ما دفع البعض للظن بأنها تزوّجت سرًا. لكن تقارير إعلامية أوضحت أن الصور تعود إلى كليب جديد من ألبومها المرتقب "حاجة غير"، حيث تجسّد فيه شخصية عروس ضمن عمل رومانسي درامي.

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وكانت آمال قد أنهت تسجيل الألبوم بالكامل، متعاونة مع عدد من الشعراء والملحنين الجدد لأول مرة، وفقًا لما نقلته مصادر فنية.


حفل جماهيري قريب
من المقرر أن تُحيي آمال ماهر حفلًا كبيرًا يوم 12 يوليو في الساحل الشمالي ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي، بمشاركة الفنان وليد توفيق، حيث ستقدّم خلاله مختارات من ألبومها الجديد وأشهر أغانيها المحبوبة.

 


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