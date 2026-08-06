هل تسير على خطى "الهضبة"؟ جانا عمرو دياب تستعد لإطلاق أول ألبوم غنائي - فيديو

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من بدايتها الفنية، إذ سبق أن أصدرت أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان "Escape Plane"، وشاركت والدها في أغنية "خطفوني" من ألبوم "ابتدينا".
وكان عمرو دياب قد أشاد بموهبة ابنته خلال حفل في أبوظبي، مؤكدًا إعجابه بأسلوبها الغنائي وإجادتها اللغة الإنجليزية.
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