هل تعرضت للطعن؟.. فنانة عربية تحسم الجدل

وأكدت، في بيان، أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتقيم في فرنسا وليس في تونس، داعيةً الجمهور إلى عدم تداول الشائعات والاعتماد على حساباتها الرسمية للحصول على أي معلومات.
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