الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

هل تعرضت للطعن؟.. فنانة عربية تحسم الجدل

شصثيب
سعاد ماسي
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:05 ص

الوكيل الإخباري-   نفت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي صحة الأنباء المتداولة عن تعرضها للطعن داخل منزلها في مدينة الحمامات التونسية.

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وأكدت، في بيان، أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتقيم في فرنسا وليس في تونس، داعيةً الجمهور إلى عدم تداول الشائعات والاعتماد على حساباتها الرسمية للحصول على أي معلومات.

 
 


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