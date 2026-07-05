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هل تعود دنيا وإيمي في جزء جديد من نيللي وشريهان؟

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دنيا و إيمي سمير غانم
 
الأحد، 05-07-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه الفنانتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم للعودة إلى التعاون مجددًا في دراما رمضان 2027، عبر مشروع جديد قيد التحضير من إنتاج أحمد السبكي.اضافة اعلان


وتشير المعلومات إلى دراسة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "نيللي وشريهان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عام 2016، مع عقد جلسات عمل لبحث تفاصيل العودة وإعادة تقديم الشخصيتين بشكل جديد.

وكان العمل الأصلي قد حقق انتشارًا واسعًا بفضل طابعه الكوميدي، ودارت أحداثه حول ابنتي عم تضطرهما الظروف للتعاون رغم الخلافات بينهما.
 
 


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