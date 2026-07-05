هل تعود دنيا وإيمي في جزء جديد من نيللي وشريهان؟

وتشير المعلومات إلى دراسة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "نيللي وشريهان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه عام 2016، مع عقد جلسات عمل لبحث تفاصيل العودة وإعادة تقديم الشخصيتين بشكل جديد.
وكان العمل الأصلي قد حقق انتشارًا واسعًا بفضل طابعه الكوميدي، ودارت أحداثه حول ابنتي عم تضطرهما الظروف للتعاون رغم الخلافات بينهما.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة تيك توكر داخل شقة في أربيل.. واستدعاء فنان عراقي للتحقيق
-
حالة فضل شاكر تثير القلق بعد نقله للمستشفى
-
7DOGS يقتحم قائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما
-
هاني العمري يحقق نجاحًا جديدًا بـ"انتي الأصل" - فيديو
-
بهاء سلطان يلجأ إلى القضاء ضد مروجي الشائعات
-
تقارير إعلامية تتحدث عن استعداد تامر حسني للزواج مجددًا
-
تدهور مفاجئ في صحة الفنان فضل شاكر ونقله إلى المستشفى
-
وفاة فنان شهير - صورة