هل تغني بيسان إسماعيل لـ قصي خولي وكاريس بشار؟

وأشارت إلى أنّ الانتظار حتى اكتمال الصورة بشكل نهائي هو الخيار الأفضل قبل الإعلان عن أي تعاون رسمي في العمل المنتظر إنتاجه من شركة الصباح إخوان وبطولة نجمي الدراما قصي خولي وكاريس بشار.
وفي ما يتعلق بالتعاون المحتمل مع الموزّع الموسيقي فؤاد جنيد، أكدت بيسان أنّ الأمر لا يزال قيد النقاش، وأن هناك أفكاراً مطروحة واحتمالات قائمة، لكنها رفضت الحديث عن تفاصيل أو نتائج مؤكدة في الوقت الحالي.
وعلى الصعيد الفني، شددت بيسان إسماعيل على أهمية التجدّد والتنوّع في مسيرتها الغنائية، مشيرة إلى سعيها لتقديم لون رومانسي مختلف وعدم البقاء أسيرة نمط واحد.
ويُذكر أنّ بيسان كانت مرشحةً إلى جانب أصالة، وأنغام، ونانسي عجرم لجائزة أفضل فنانة في الوطن العربي خلال الحفل، قبل أن تُتوَّج أنغام بالجائزة.
