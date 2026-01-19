هل تغني بيسان إسماعيل لـ قصي خولي وكاريس بشار؟

الوكيل الإخباري- خلال حديثها مع موقع "فوشيا" على هامش حفل "توزيع جوائز جوي أووردز 2026"، حرصت الفنانة بيسان إسماعيل على عدم الكشف عن مصير شارة مسلسل "5 أرواح"، مؤكدة أنّ الموضوع ما زال ضمن الاحتمالات ولم يتم تأكيده أو نفيه بعد.

اضافة اعلان



وأشارت إلى أنّ الانتظار حتى اكتمال الصورة بشكل نهائي هو الخيار الأفضل قبل الإعلان عن أي تعاون رسمي في العمل المنتظر إنتاجه من شركة الصباح إخوان وبطولة نجمي الدراما قصي خولي وكاريس بشار.



وفي ما يتعلق بالتعاون المحتمل مع الموزّع الموسيقي فؤاد جنيد، أكدت بيسان أنّ الأمر لا يزال قيد النقاش، وأن هناك أفكاراً مطروحة واحتمالات قائمة، لكنها رفضت الحديث عن تفاصيل أو نتائج مؤكدة في الوقت الحالي.



وعلى الصعيد الفني، شددت بيسان إسماعيل على أهمية التجدّد والتنوّع في مسيرتها الغنائية، مشيرة إلى سعيها لتقديم لون رومانسي مختلف وعدم البقاء أسيرة نمط واحد.



ويُذكر أنّ بيسان كانت مرشحةً إلى جانب أصالة، وأنغام، ونانسي عجرم لجائزة أفضل فنانة في الوطن العربي خلال الحفل، قبل أن تُتوَّج أنغام بالجائزة.