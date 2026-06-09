هل تغيب المهرجانات عن لبنان؟ الإجابة مفاجئة

الوكيل الإخباري- بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أُلغيت معظم الحفلات والمهرجانات الصيفية لموسم 2026، من بينها مهرجانات الأرز الدولية ، فيما لا يزال مصير بعض الفعاليات الأخرى مثل مهرجان جونية غير محسوم.

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ورغم ذلك، أعلنت “مهرجانات أعياد بيروت” إقامة دورة صيف 2026 ابتداءً من تموز المقبل، على أن يُكشف لاحقًا عن البرنامج والأسماء المشاركة.



كما لا يزال حفل الفنان وائل كفوري في “فوروم دو بيروت” مقررًا في موعده، إضافة إلى عرض ستاند أب كوميدي للفنان أمين راضي في 10 حزيران في ضبية.