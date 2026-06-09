الثلاثاء 2026-06-09 03:04 م

هل تغيب المهرجانات عن لبنان؟ الإجابة مفاجئة

صثقل
مهرجان أعياد بيروت
 
الثلاثاء، 09-06-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أُلغيت معظم الحفلات والمهرجانات الصيفية لموسم 2026، من بينها مهرجانات الأرز الدولية  ، فيما لا يزال مصير بعض الفعاليات الأخرى مثل مهرجان جونية غير محسوم.

اضافة اعلان


ورغم ذلك، أعلنت “مهرجانات أعياد بيروت” إقامة دورة صيف 2026 ابتداءً من تموز المقبل، على أن يُكشف لاحقًا عن البرنامج والأسماء المشاركة.


كما لا يزال حفل الفنان وائل كفوري في “فوروم دو بيروت” مقررًا في موعده، إضافة إلى عرض ستاند أب كوميدي للفنان أمين راضي في 10 حزيران في ضبية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

عربي ودولي باريس تحظر دخول سموتريتش وتفرض إجراءات بحق مستوطنين متورطين بالعنف

خلال لقائه وفدا من أبناء قضاء العارضة

أخبار محلية العيسوي: عيد الجلوس الملكي يجسد مسيرة بناءٍ لا تعرف التراجع ورسالة وفاء للأردن وأهله

جيلي EX2

أخبار الشركات جيلي EX2 تتصدر فئتها في الأردن وتواصل ترسيخ مكانتها في سوق السيارات الكهربائية

“الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

أخبار محلية “الإذاعة والتلفزيون” تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة مشاركة النشامى في المونديال

فغفغ

تكنولوجيا سرّ التغيير القادم في أكبر بطولة بالعالم - صورة

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس : مصالحنا لا تتطابق تماما مع إسرائيل

قصبصثق

منوعات أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور

الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع

أخبار محلية الخرابشة: 31,975 شاحنة تعمل في المملكة ونقل البضائع العامة يستحوذ على نحو 65% من القطاع



 
 






الأكثر مشاهدة

 