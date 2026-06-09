هل تغيب المهرجانات عن لبنان؟ الإجابة مفاجئة

ورغم ذلك، أعلنت “مهرجانات أعياد بيروت” إقامة دورة صيف 2026 ابتداءً من تموز المقبل، على أن يُكشف لاحقًا عن البرنامج والأسماء المشاركة.
كما لا يزال حفل الفنان وائل كفوري في “فوروم دو بيروت” مقررًا في موعده، إضافة إلى عرض ستاند أب كوميدي للفنان أمين راضي في 10 حزيران في ضبية.
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