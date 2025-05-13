الثلاثاء 2025-05-13 01:14 م
 

هل تورّطت عيادة شام الذهبي في حادثة وفاة؟ التفاصيل تكشف المستور

فلفف
شام الذهبي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-  خرجت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، عن صمتها وكشفت تفاصيل الأزمة التي أدت إلى إغلاق مركزها التجميلي "Dao Derma" في مصر مؤقتًا، نافية الشائعات التي طالتها، أبرزها اتهامها بالتسبب في وفاة سيدة.

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وأكدت شام أن الحادثة وقعت في عيادة أخرى لا علاقة لها بها، حيث قامت صيدلانية بحقن فتاة بمادة خطيرة تُستخدم في "body filler" ما تسبب بوفاتها. وأضافت: "الحقنة دي مش موجودة عندي، وما بنصح بيها، واللي ما بعمله لأمي ما بعمله لحدا".


كما نفت وجود أدوية غير مرخصة في عيادتها، مشيرة إلى أنها كيميائية تجري أبحاثًا دقيقة على كل مادة تُستخدم في المركز.


وختمت حديثها قائلة إنها لا تتابع التعليقات السلبية على مواقع التواصل، مؤكدة أنها معتادة على الانتقادات منذ ولادتها كونها ابنة شخصية مشهورة.

 

لبنان 24

 
gnews

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