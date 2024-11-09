هل سيتم انتاج جزء جديد من "مرايا"؟

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة نشرها رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، للنجم السوري الكبير ياسر العظمة، وهو يضع بصمته على جدار الشهرة في "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن موسم الرياض لعام 2024، بنسخته الخامسة.

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ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، الصورة مجيباً على مطالبات الجمهور بإقناع الفنان السوري بإنتاج جزء جديد من سلسلته التلفزيونية الانتقادية الشهيرة "مرايا"، ومنهم من توقع التحضير لها، عقب صور سابقة نشرها آل الشيخ أيضاً للعظمة من حفل إطلاق استوديوهات "الحصن - بيغ تايم" ضمن موسم الرياض.



وكتب آل الشيخ تعليقاً على الصورة: "الأسطورة العربية الفنان القدير ياسر العظمة.. ونتمنى أن يقدم جزءاً جديداً من مسلسل (مرايا) وموسم الرياض وGEA مستعدان لدعم ورعاية المسلسل والعمل".



ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين، وانقسمت الآراء بين مؤيد للفكرة مشيدين بتفرد ياسر العظمة وتقديمه الكوميديا السوداء بشكل غير مسبوق، وقدرته على تقمص شخصياته بأداء مبهر وطلاقة لسان، فهو يستحق التقدير والثناء من قبل المشاهد.



في المقابل، عارض البعض الفكرة، مع تعليلات بأن نجاح إحياء المسلسلات القديمة بأجزاء جديدة في الوقت الراهن يبقى ضئيلاً جداً، مستشهدين بالمسلسل السعودي "طاش ما طاش"، مشيرين إلى أن الحاجة لقصص جديدة خارج الصندوق.



وكان ياسر العظمة قد أعرب عن سعادته بالجولة في العاصمة السعودية، وكتب تعليقاً على الفيديو: "ملأني السعادة وأنا أطوف في أرجاء الرياض وبين أهلها الكرام. وشعرت بالفخر بأن أكون شاهداً على هذا التطور الكبير السريع الذي تشهده هذه المدينة العريقة في ميادين الفن وأشكاله المختلفة"، وتوجه بالشكر "لشعب المملكة الطيب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

الاسطوره العربيه الفنان القدير ياسر العظمة ... ونتمنى ان يقدم جزء جديد من مسلسل مرايا وموسم الرياض وGEA مستعدين لدعم ورعاية المسلسل والعمل 🇸🇦❤️🇸🇾 pic.twitter.com/SLAVvf6Gtj November 8, 2024