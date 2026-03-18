‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

الأربعاء، 18-03-2026 01:34 م
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان السوري رائد مشرف تفاصيل لافتة حول شخصية عمران التي يقدمها في مسلسل مولانا، متحدثًا عن كواليس أحد أبرز المشاهد التي أثارت تفاعل الجمهور، إلى جانب سر الارتجال مع النجم تيم حسن، وذلك في تصريحات لموقع فوشيا، بالتزامن مع تصاعد أحداث العمل.اضافة اعلان


رائد مشرف يوضح مشهد جرح اللسان
تحدث رائد مشرف عن المشهد الذي أثار جدلًا واسعًا، عندما يأمر "مولانا" بجرح لسان عمران كنوع من العقاب، موضحًا أن ما جرى هو جرح للسان وليس قطعه كما اعتقد البعض. وأشار إلى أن الشخصية استمرت بالكلام لاحقًا ضمن الأحداث، بما ينسجم مع تطور الدور دراميًا.

ارتجال تيم حسن يفاجئ رائد مشرف
وكشف مشرف عن كواليس مشهد جمعه مع تيم حسن، حين ناداه الأخير باسم "مسلّم"، في إشارة إلى شخصيته الشهيرة في باب الحارة، موضحًا أن الموقف كان ارتجاليًا بالكامل. وأضاف أن تيم حسن يعتمد كثيرًا على الارتجال، ما يخلق لحظات عفوية داخل المشاهد، لافتًا إلى أنه تفاعل مع الموقف بشكل طبيعي، بينما قرر المخرج الإبقاء على اللقطة لما تحمله من صدق وعفوية.

تفاعل الجمهور مع شخصية عمران
وعن ردود الفعل، أكد رائد مشرف أن كره الجمهور لشخصية عمران يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاحه في تجسيد الدور، موضحًا أن الشخصية تحمل صفات سلبية واضحة، وهو ما دفعه لتقديمها بتفاصيل دقيقة تعكس رؤية الكاتب والمخرج.
 
 


