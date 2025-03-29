هل وقع خلاف بين محمد سامي وماجد المصري؟

كما تم تداول شائعات حول إلغاء محمد سامي متابعة ماجد المصري على إنستغرام، إلا أن هذه الأخبار تبين أنها غير صحيحة، حيث تبين أن كلا النجمين لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على المنصة
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