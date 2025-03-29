هل وقع خلاف بين محمد سامي وماجد المصري؟

الوكيل الإخباري- رد الفنان ماجد المصري بشكل غير مباشر على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول وجود خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي بسبب تسريب معلومات عن أحداث مسلسل "إش إش". عبر حسابه على إنستغرام، نشر ماجد المصري صورًا له مع عدد من النجوم خلال حضوره حفل سحور في منزل محمد سامي، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف بينهما. وأرفق الصور بتعليق قال فيه: "سحور في منزل أخي وعشرة العمر المخرج محمد سامي. أحبك يا صاحبي، ودائماً عامر، ورمضان كريم"



كما تم تداول شائعات حول إلغاء محمد سامي متابعة ماجد المصري على إنستغرام، إلا أن هذه الأخبار تبين أنها غير صحيحة، حيث تبين أن كلا النجمين لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على المنصة

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