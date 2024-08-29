هل يعود محمد عبده في احتفالات اليوم الوطني السعودي؟

الوكيل الإخباري- بعد رحلة علاج من السرطان استمرت عدة أشهر، يستأنف الفنان السعودي محمد عبده نشاطه الفني مجدداً، وسط تكهنات بإحيائه حفلاً غنائياً احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ94، أو تحضيره لعمل غنائي وطني أُعد خصيصاً لهذه المناسبة.

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وظهر محمد عبده، صاحب لقب "فنان العرب"، في الاستوديو الخاص به برفقة الملحن والموزع ومهندس الصوت حسام البجيرمي.



ونشر البجيرمي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيه الثنائي وهما يستعدان لعمل غنائي جديد، دون الكشف عن التفاصيل.



واكتفى البجيرمي بتعليق يعرب فيه عن سعادته بالتعاون مع محمد عبده، مهنئاً إياه على سلامته وعودته للعمل.

وكانت آخر حفلات محمد عبده، قبل الإعلان عن إصابته بسرطان البروستاتا، في فبراير (شباط) الماضي، بإحيائه ليلة الأمير سعود بن عبدالله، بمشاركة 5 فنانين آخرين، هم نوال الكويتية وماجد المهندس ورابح صقر وأحلام وأميمة طالب، على مسرح محمد عبده أرينا.



يُشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، كشف عن هوية اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية ، الذي يوافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق".