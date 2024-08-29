هل يعود محمد عبده في احتفالات اليوم الوطني السعودي؟

وظهر محمد عبده، صاحب لقب "فنان العرب"، في الاستوديو الخاص به برفقة الملحن والموزع ومهندس الصوت حسام البجيرمي.
ونشر البجيرمي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيه الثنائي وهما يستعدان لعمل غنائي جديد، دون الكشف عن التفاصيل.
واكتفى البجيرمي بتعليق يعرب فيه عن سعادته بالتعاون مع محمد عبده، مهنئاً إياه على سلامته وعودته للعمل.
يُشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، كشف عن هوية اليوم الوطني الـ94 للمملكة العربية السعودية ، الذي يوافق 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق".
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