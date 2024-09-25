هنا الزاهد"صيدلانية" في مسلسلها المقبل

الوكيل الإخباري- روجت هنا الزاهد لمُسلسل "إقامة جبرية" الذي يُعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

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ونشرت هنا البرومو الرسمي للعمل عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وقالت: "مسلسل إقامة جبرية قريبًا".



ومسلسل "إقامة جبرية" يتناول قصة زوجة تمر بالعديد من الأزمات، وتُتهم بقتل زوجها.

وانتهى فريق العمل من تصوير المُسلسل المكون من 10 حلقات منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن تم تأجيل عرضه بسبب مسألة تسويقه، في غياب الاتفاق بين المنتجين والقائمين على المنصة التي كان يفترض أن تعرضه.



وتؤدي الزاهد دور صيدلانية تُعاني من اضطرابات نفسية، تعالجها طبيبة نفسية تؤدي دورها صابرين.



وقالت صابرين في تصريحات تلفزيونية إن دورها مُختلف كثيرًا عن الذي أدته في مسلسل "مسار إجباري"، حيث تدور بينها وبين الشخصيات التي تُعالجها باعتبارها طبيبة نفسية كثير من الكواليس والتفاصيل. كما أشادت صابرين بهنا الزاهد، ووصفته بمُمثلة شاطرة و"مُفاجأة" في العمل.



وردت هنا الزاهد على صابرين، وشكرتها عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "أنا اللي مبسوطة بكل مشهد مثلناه سوا".



ويشارك في العمل أيضًا محمد الشرنوبي، ومحمود البزاوي، وثراء جبيل، وحازم إيهاب، وعايدة رياض، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.