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هنا الزاهد مفاجأة برومو فيلم "عاشق"

هنا الزاهد
هنا الزاهد
السبت، 07-09-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري-   طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عاشق" أحدث أعمال الفنان أحمد حاتم البرومو الرسمي للفيلم، الذي تحدد موعد عرضه في 11 أيلول (سبتمبر) الجاري.

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ونشر أحمد حاتم البرومو على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، والذي كانت نهايته مفاجأة لجمهوره، حيث ظهرت الفنانة هنا الزاهد وهي تعزف على البيانو، مما أثار التساؤلات عن سبب ظهورها رغم عدم الإعلان عن مشاركتها في الفيلم سواء وقت تصويره أو قبل عرضه.


فيلم "عاشق" من قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومحسن محيي الدين ومحمود الليثي وفراس السعيد.


يُذكر أن فيلم "عاشق" كان مؤجلاً طرحه منذ سنوات، حيث سبق لأحمد حاتم أن أشار إليه خلال حضوره حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2020، عندما ظهر على السجادة الحمراء بقميص أبيض كتب عليه كلمة "عاشق".


تدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد تنتهي بالزواج، إلا أن أحداثاً مريبة تحدث للزوجة تقلب حياتهما رأساً على عقب.

 

لها

 
gnews

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