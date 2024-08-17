"هنحتفل".. شيرين عبدالوهاب تتحدى روتانا وتطرح ثالث أغانيها

الوكيل الإخباري- أطلقت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب ثالث أغاني ألبومها الجديد بعنوان "هنحتفل" عبر قناتها على يوتيوب وحسابها على منصة إكس، في تحدٍ مستمر لتهديدات وتحذيرات شركة "روتانا".



وطرحت شيرين عبدالوهاب أغنيتها الجديدة بعد أيام قليلة من قيام "روتانا" بحذف أغنيتين لها من منصة "يوتيوب" وتهديدها باللجوء إلى القضاء وإجبارها على دفع شرطٍ جزائي.



ورغم الحرب الدائرة بين الطرفين، لم تتراجع شيرين عن تحديها للشركة، كما لم يثنِ فريق عمل ألبومها من طرح الأغنية عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. فقد حرص كل من مؤلف وملحن وموزع الأغنية على دعم شيرين ومؤازرتها في أزمتها، عبر الترويج للأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأغنية "هنحتفل" هي الثالثة من ألبوم شيرين عبدالوهاب الجديد، بعد أغنيتي "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، و"بتمنى أنساك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما.



وشهدت الأيام الماضية تصاعد الأزمة بين شيرين وشركة روتانا، بين تأكيد محامي الفنانة، المستشار ياسر قنطوش، قانونية موكلته 100% وأحقيتها في طرح أغاني ألبومها عقب دفعها مبلغ 8 ملايين جنيه، وبين تحذيرات روتانا بسبب إخلال شيرين بالاتفاقيات الموقعة مع الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.



كما هددت الشركة، متمثلة في محاميها، بأن "الحذف الفوري" سيكون المصير الحتمي لأي أعمال فنية ستطرحها شيرين دون الرجوع إلى الشركة، كما حدث مع الأغنيتين السابقتين. فهل ستلقى أغنية "هنحتفل" المصير ذاته؟