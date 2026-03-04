الأربعاء 2026-03-04 01:07 م

هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة

فنون ومشاهير هند صبري
هند صبري
 
الأربعاء، 04-03-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت الساحة الفنية تطورًا جديدًا يتعلق بالنجمة التونسية هند صبري، حيث أعلنت مصادر مقربة عن بدء تحضيراتها لمشروع درامي جديد من المنتظر أن يُعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع حضورها الفني على مدار العام.اضافة اعلان



وبحسب المعطيات الأولية، تعكف هند على قراءة أكثر من نص، تمهيدًا للاستقرار على عمل يجمع بين الطابع الاجتماعي والتشويق النفسي، وهو اللون الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور في تجاربها السابقة.

من جهة أخرى، تواصل هند حصد أصداء إيجابية عن دورها في مسلسل “منّاعة”، خاصة بعد الإشادة التي تلقتها من السيناريست تامر حبيب، الذي أثنى على أدائها واصفًا حضورها بـ"الاستثنائي"، ومؤكدًا قدرتها الدائمة على تجديد أدواتها الفنية واختيار أدوار تضيف لمسيرتها.

ويترقب جمهور هند صبري الإعلان الرسمي عن مشروعها المقبل، وسط توقعات بأن يحمل العمل مفاجآت على مستوى القصة وفريق العمل.
 
 


