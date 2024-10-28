هيفاء وهبي بطلة دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات

وتحدث مخرج المسلسل مرقس عادل عن تفاصيل العمل وعلق: "مشروع من إخراجي، وتأليف تامر عبدالمنعم، وتم الانتهاء من كتابته، ونستعد للتصوير".
وكانت آخر مشاركات وهبي في موسم دراما رمضان، مسلسل "لعنة كارما" عام 2018، وجسدت من خلاله شخصية "كارما"، وشارك فيه عدد من النجوم منهم شيرين، ومحمد سليمان، وفطين عبدالوهاب، وفارس رحومة، وإيناس النجار، والعمل من إخراج خيري بشارة.
أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب قيام الشركة بحذف أغنياتها من جميع المنصات، حتى الأغاني التي تعود ملكيتها إليها شخصياً.
ودارت قصة مسلسل "لعنة كارما" حول فتاة ترتكب عمليات نصب واحتيال وتُغير شكلها في كل عملية، وهي مشابهة لقصة المسلسل الإسباني الشهير "La Casa de Papel"، حيث تحترف بطلتها النصب ويتم اتهامها بعدد من الجرائم، وتضطر إلى الهرب والاختفاء.
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