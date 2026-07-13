هيفاء وهبي تتألق في الأردن بزفة شعبية قبل صعودها للمسرح - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً جماهيرياً في العاصمة الأردنية عمّان مساء الجمعة 11 يوليو/تموز، ضمن جولتها الفنية The Tour 2026–2027، وسط تفاعل واسع من الجمهور.



وقدمت وهبي مجموعة من أشهر أغنياتها، بمشاركة الفنان محمد شاكر، كما شاركت متابعيها تحضيراتها قبل الحفل، والتي تضمنت فقرة زجل أردنية مستوحاة من التراث المحلي.



ويأتي الحفل بالتزامن مع طرح أحدث أعمالها الغنائية "بحبك" و"متسوبيشي"، ضمن نشاط فني متواصل يشمل عدداً من الدول العربية والأوروبية.

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