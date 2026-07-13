هيفاء وهبي تتألق في الأردن بزفة شعبية قبل صعودها للمسرح - فيديو

وقدمت وهبي مجموعة من أشهر أغنياتها، بمشاركة الفنان محمد شاكر، كما شاركت متابعيها تحضيراتها قبل الحفل، والتي تضمنت فقرة زجل أردنية مستوحاة من التراث المحلي.
ويأتي الحفل بالتزامن مع طرح أحدث أعمالها الغنائية "بحبك" و"متسوبيشي"، ضمن نشاط فني متواصل يشمل عدداً من الدول العربية والأوروبية.
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