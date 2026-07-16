هيفاء وهبي ترد على صورها من دون فلتر - صور

وظهرت هيفاء في الصور من دون فلاتر أو تعديلات، ما أثار انقسامًا بين منتقدين لإطلالتها وآخرين دافعوا عنها، معتبرين أن الإضاءة وزوايا التصوير أثرت في ملامحها.
وردّت هيفاء على الانتقادات بإعادة نشر الصور عبر خاصية "القصص" في "إنستغرام"، وعلّقت: "ما شاء الله على البشرة"، في رسالة عكست ثقتها بنفسها وعدم تأثرها بالجدل. كما تفاعلت مع تعليق ساخر من أحد المتابعين برمز تعبيري ضاحك.
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