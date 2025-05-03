وأخيراً.. عادل إمام يعود للأضواء بعد 15 عاماً من الغياب!

الوكيل الإخباري- بعد غياب طويل عن الشاشة الكبيرة، يعود النجم عادل إمام إلى الأضواء من خلال إعادة إنتاج ثلاثة من أشهر أفلامه، في خطوة تهدف إلى إحياء إرث "الزعيم" الفني وإعادة تقديمه لجمهور الأجيال الجديدة.

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البداية ستكون مع فيلم "عصابة حمادة وتوتو" (1982)، الذي أعلن المنتج ريمون رمسيس عن إعادة تقديمه بأسلوب عصري وسيناريو جديد يتماشى مع المتغيرات الحالية.



كذلك، يعمل المخرج عمرو سلامة على نسخة حديثة من فيلم "شمس الزناتي"، بمشاركة نخبة من النجوم، بينهم محمد إمام، أسماء جلال، وعمرو عبد الجليل.



أما فيلم "البحث عن فضيحة"، فسيعود إلى الواجهة عبر نسخة جديدة من إنتاج الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة هنا الزاهد وشريف رمزي.



وقد رحّبت عائلة عادل إمام، وعلى رأسها المخرج رامي إمام، بهذه الخطوة، معتبرةً أن إعادة إنتاج هذه الأفلام يساهم في تخليد مسيرة فنية لا تُنسى ويعيد تقديم قصص محبوبة بشكل يتماشى مع ذوق المشاهد العصري.