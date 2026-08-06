الخميس 2026-08-06 12:34 م

وائل جسار يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن أمير عيد

سصي
وائل جسار
 
الخميس، 06-08-2026 08:07 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن تصريحاته الأخيرة بشأن الفنان أمير عيد لم تكن تحمل أي انتقاص من مكانته، موضحًا أن عدم معرفته الشخصية به لا ينفي نجاحه أو جماهيريته.

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وأوضح جسار أن حديثه أُسيء فهمه، مؤكدًا احترامه وتقديره لأمير عيد، وقال إن هناك أشخاصًا كثيرين قد لا يعرفونه، لكنه يوجه له كل المحبة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الفنية وحياته العائلية.


ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح فرقة كايروكي ألبومها الجديد "سوبرنوفا" بأسلوب مختلف.

 
 


gnews

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