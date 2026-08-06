وائل جسار يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن أمير عيد

الوكيل الإخباري- أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن تصريحاته الأخيرة بشأن الفنان أمير عيد لم تكن تحمل أي انتقاص من مكانته، موضحًا أن عدم معرفته الشخصية به لا ينفي نجاحه أو جماهيريته.

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وأوضح جسار أن حديثه أُسيء فهمه، مؤكدًا احترامه وتقديره لأمير عيد، وقال إن هناك أشخاصًا كثيرين قد لا يعرفونه، لكنه يوجه له كل المحبة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الفنية وحياته العائلية.