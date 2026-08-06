وائل جسار يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن أمير عيد

وأوضح جسار أن حديثه أُسيء فهمه، مؤكدًا احترامه وتقديره لأمير عيد، وقال إن هناك أشخاصًا كثيرين قد لا يعرفونه، لكنه يوجه له كل المحبة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الفنية وحياته العائلية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح فرقة كايروكي ألبومها الجديد "سوبرنوفا" بأسلوب مختلف.
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