وائل جسار يستعد لطرح أغنيته الجديدة "نص الليل"

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان اللبناني وائل جسار لإطلاق أغنيته الجديدة "نص الليل"، مواصلًا تقديم اللون الرومانسي الذي اشتهر به. اضافة اعلان





وبحسب مصادر نقلها موقع "فوشيا"، تأتي الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.



وانتهى جسار من تسجيل الأغنية في استوديو ناصر الأسعد بلبنان، على أن تُطرح عبر المنصات الرقمية بإنتاج شركة روتانا خلال الأسبوع المقبل.



ويحافظ العمل الجديد على الطابع العاطفي الذي ميّز مسيرة وائل جسار، بالتزامن مع تحضيره لمشاريع فنية جديدة.





