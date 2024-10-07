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وائل جسار يعتذر عن الغناء في مصر: "لبنان موجوع"

وائل جسار
وائل جسار
الإثنين، 07-10-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   اعتذر اللبناني وائل جسار عن إحياء حفل في مهرجان الموسيقى العربية 2024 في دورته الـ 32، الذي كان مقرراً السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول) على مسرح النافورة.

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وقال وائل جسار : "قررت إلغاء حفلي الذي كان ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وشعب لبنان".


وتحدث جسار يوم أمس السبت بالهاتف إلى فضائية مصرية، فقال: "أنا أعتذر عن المهرجان رغم أن أمنية العديد من الفنانين الصعود على مسرح دار الأوبرا، لكن لبنان موجوع".


ويشار إلى أن حفل جسار كان مقرراً ضمن المهرجان إلى جانب حفلات لريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، وهاني شاكر، وغيرهم.

 

 

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