وائل جسار يعتذر عن الغناء في مصر: "لبنان موجوع"

وقال وائل جسار : "قررت إلغاء حفلي الذي كان ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وشعب لبنان".
وتحدث جسار يوم أمس السبت بالهاتف إلى فضائية مصرية، فقال: "أنا أعتذر عن المهرجان رغم أن أمنية العديد من الفنانين الصعود على مسرح دار الأوبرا، لكن لبنان موجوع".
ويشار إلى أن حفل جسار كان مقرراً ضمن المهرجان إلى جانب حفلات لريهام عبد الحكيم، ومي فاروق، وهاني شاكر، وغيرهم.
-
أخبار متعلقة
-
"أغنية الماعز" أفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي في مصر
-
31 أكتوبر.. موعد طرح فيلم "آل شنب" في السينما
-
وفاة الممثلة المغربية الشهيرة نعيمة المشرقي عن 81 عاما
-
منشور لتامر حسني يشعل السوشيال ميديا.. ما قصته؟
-
رمضان 2025.. عباس النوري يشارك في "مطبخ المدينة"
-
إصابة الممثلة نشوى مصطفى بذبحة صدرية
-
قصي خولي يخوض تجربة الأعمال المعربة للمرة الأولى
-
وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان