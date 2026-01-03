وائل جسار يغادر حفل رأس السنة في العراق غاضباً - فيديو

وقال جسار في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن فريقه الموسيقي تفاجأ بعدم الالتزام بالمتطلبات خلال البروفات، مشيراً إلى أن قرار إنهاء الحفل مبكراً جاء حفاظاً على جودة الأداء وحق الجمهور في الاستماع إلى صوته كما اعتادوا.
وأضاف: "كانت الهندسة الصوتية سيئة جداً، وهذا أمر غير مسبوق في مسيرتي الفنية"، موضحاً أن نصف سماعات المونيتور فقط كانت متاحة له على المسرح الكبير، وهو وضع لا يليق بمسرح محترم.
وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت تفاعل الجمهور ومطالبته بالاستمرار، لكن جسار أصر على موقفه، مشيراً إلى أن الجمهور جاء ليستمع إلى صوته وليس للرقص فقط.
