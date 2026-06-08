وائل كفوري يشارك أنابيلا هلال احتفالها - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفلت الإعلامية أنابيلا هلال بعيد ميلادها في أجواء مميزة جمعتها بعدد من الوجوه الفنية والدبلوماسية البارزة، في منزلها وزوجها نادر صعب.

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وشهد الاحتفال حضور الفنان وائل كفوري وزوجته شانا، إلى جانب السفير الأميركي في لبنان ليزا جونسون والسفير المصري في لبنان علاء موسى، وسط أجواء اجتماعية لافتة.

وتداولت صفحات فنية وإعلامية صوراً ومقاطع من المناسبة التي جمعت شخصيات من عالم الفن والدبلوماسية، حيث خطف حضور وائل كفوري وزوجته الأنظار، وعكست السهرة طابعاً اجتماعياً راقياً جمع بين الفن والسياسة.