وائل كفوري يشارك أنابيلا هلال احتفالها - فيديو

وشهد الاحتفال حضور الفنان وائل كفوري وزوجته شانا، إلى جانب السفير الأميركي في لبنان ليزا جونسون والسفير المصري في لبنان علاء موسى، وسط أجواء اجتماعية لافتة.
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