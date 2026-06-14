وائل كفوري يمازح جمهوره: "عين عين"

ومازح كفوري الحضور قائلاً: "بتسمحولي اشلح الجاكيت؟"، ليرد الجمهور بحماسة: "أكيد".
وشهد الحفل موقفاً طريفاً بعدما كاد المايكروفون أن يسقط من يده على المسرح، فبادر ضاحكاً بالقول: "عين عين"، وسط تصفيق وتفاعل كبيرين من الحاضرين.
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