وائل كفوري يمازح جمهوره: "عين عين"

09:43 م

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً مميزاً في أبوظبي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء والضحك في أكثر من محطة خلال الأمسية. اضافة اعلان





ومازح كفوري الحضور قائلاً: "بتسمحولي اشلح الجاكيت؟"، ليرد الجمهور بحماسة: "أكيد".



وشهد الحفل موقفاً طريفاً بعدما كاد المايكروفون أن يسقط من يده على المسرح، فبادر ضاحكاً بالقول: "عين عين"، وسط تصفيق وتفاعل كبيرين من الحاضرين.









