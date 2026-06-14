الأحد 2026-06-14 11:04 م

وائل كفوري يمازح جمهوره: "عين عين"

وائل كفوري
وائل كفوري
 
الأحد، 14-06-2026 09:43 م
الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلاً مميزاً في أبوظبي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه الغناء والضحك في أكثر من محطة خلال الأمسية.اضافة اعلان


ومازح كفوري الحضور قائلاً: "بتسمحولي اشلح الجاكيت؟"، ليرد الجمهور بحماسة: "أكيد".

وشهد الحفل موقفاً طريفاً بعدما كاد المايكروفون أن يسقط من يده على المسرح، فبادر ضاحكاً بالقول: "عين عين"، وسط تصفيق وتفاعل كبيرين من الحاضرين.
 
 


gnews

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