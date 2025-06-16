والدة بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني

الوكيل الإخباري- أعلنت خديجة رحموني، والدة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، تحسن الحالة الصحية لحفيدها "آدم"، نجل الفنان تامر حسني، بعد مروره بأزمة صحية خطيرة استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين إثر انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية.

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وفي رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام"، شكرت خديجة كل من دعا لحفيدها، قائلة: "بدأ يتماثل للشفاء.. ونطلب منكم الدعاء حتى يخرج من المستشفى".



كما طمأن تامر حسني جمهوره عبر "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية الثانية.. ربنا يحفظ أولادكم زي ما حفظ ابني".



ووجّه الفنان نصيحة للأهل قائلاً: "أي أعراض بسيطة زي السخونية، ما تستهينوش بيها.. اعملوا سونار فورًا، لأن ممكن يكون الموضوع أخطر مما تتصوروا".

فوشيا