والدة بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني

وفي رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام"، شكرت خديجة كل من دعا لحفيدها، قائلة: "بدأ يتماثل للشفاء.. ونطلب منكم الدعاء حتى يخرج من المستشفى".
كما طمأن تامر حسني جمهوره عبر "فيسبوك" قائلاً: "الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية الثانية.. ربنا يحفظ أولادكم زي ما حفظ ابني".
ووجّه الفنان نصيحة للأهل قائلاً: "أي أعراض بسيطة زي السخونية، ما تستهينوش بيها.. اعملوا سونار فورًا، لأن ممكن يكون الموضوع أخطر مما تتصوروا".
-
أخبار متعلقة
-
"حلا شيحة" تثير الجدل.. هل عادت لطليقها؟
-
فاشينيستا كويتية تتعرض لنزيف حاد بسبب إبر التنحيف - صورة
-
وفاة المخرج المصري سعيد عزام بعد معاناة مع المرض
-
بعد شقيقتها نارين.. شاهد زفاف شيرين بيوتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
-
بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس
-
الموت يفجع الفنانة لطيفة التونسية
-
"الله يمحي الجميع".. خطأ كتابي يورط باسكال مشعلاني (صور)
-
بدا حزينا وبملامح مختلفة.. كاظم الساهر يُفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة له (فيديو)