وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تعلن الحرب على ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري- كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "وتقابل حبيب" عن تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت الأحداث بين الشخصيات، بداية من الصفعة التي وجهتها ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى رقية العسكري (نيكول سابا)، وصولاً إلى توترات عائلية وحلول مثيرة.

اضافة اعلان



بدأت الحلقة بمشاجرة حادة بين ليل وركية، حيث دخلت رقية في حديث استفزازي مع ليل، ما دفع الأخيرة للانفعال وصفعها بقوة. رقية التي لم تتحمل الإهانة، طلبت من زوجها يوسف (خالد سليم) أن ينتقم لها، مهددة إياه برد فعل قاسٍ إذا لم يسترجع لها كرامتها. في المقابل، دعم فارس (كريم فهمي) ليل، مؤكدًا أنه سيكون بجانبها رغم تهديدات رقية.



وتصاعدت الأزمات داخل العائلة حين دخل يوسف في صدام مع شقيقه فارس، الذي انتقد تصرفات ليل وهدده بكشف تفاصيل قد تغضبها. كما أثار يوسف الغضب عندما سأل فارس عن سبب وجوده في منزل ليل. وعلى جانب آخر، قررت ليل العودة للعمل بعد فترة انقطاع طويلة، لكنها صدمت بعدم وجود وظائف شاغرة في الشركة التي كانت تعمل بها سابقًا.



أما رقية، فقد طلبت من يوسف أن يتخذ قرارًا قاسيًا بطرد ليل من الفيلا، ما دفع إلى مزيد من الصدامات العائلية. وفي تطور آخر، أبدت فرح (بسنت شوقي) رغبتها في العمل مع فارس، الذي وعدها بمساعدتها وتوفير وظيفة لها في الأيام المقبلة.



مسلسل "وتقابل حبيب" يواصل جذب الجمهور بتطوير الأحداث بشكل مستمر، ما يثير التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.