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"وداعاً يا أغلى إنسان".. كارول سماحة تكشف موعد عزاء زوجها

رببرب
كارول سماحة و وليد مصطفى
 
الأحد، 04-05-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   "وداعا يا أغلى إنسان بحياتي".. بهذه الكلمات المؤثرة أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن موعد ومكان عزاء زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي توفي صباح السبت بعد صراع طويل مع المرض.

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وكتبت كارول سماحة عبر خاصية "ستوري إنستغرام": "وداعاً يا أغلى إنسان بحياتي.. العزاء يوم الاثنين 5-5-2025 - بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد.. أرجو من كل من عرف زوجي د. وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

وغيب الموت، أمس السبت، المنتج الفني والإعلامي المصري وليد مصطفى، زوج المطربة اللبنانية كارول سماحة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 53 عاما.

 

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