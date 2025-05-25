وسط أجواء عائلية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده (فيديو)

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب ابنته "كنز" ونجله "علي"، وهما يشاركانه لحظة إطفاء الشموع وتمنيات عيد الميلاد.
وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه:
"أفضل لحظة في عيد ميلادي عندما كنت محاطًا بأطفالي وأحبائي... وبالطبع زوجتي العزيزة التي كانت تسجل هذا الفيديو... الحمدلله."
وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين هنّأوه وتفاعلوا مع ظهوره العائلي الصادق.
-
أخبار متعلقة
-
أطلت بالأبيض... نجمة مسلسل 'باب الحارة' تدخل القفص الأبيض شاهدوا عريسها
-
ستيفاني عطالله تبكي في زفافها وتوجّه كلمات مؤثرة لزاف (فيديو)
-
"ملكة جمال الكون" تحصد الملايين.. تامر حسني والشامي في دويتو غير مألوف - فيديو
-
أوّل إطلالة لوائل كفوري بعد أخبار زواجه السري - صور
-
حالته حرجة.. فنان مصري شهير أصيب بجلطة دماغية للمرة الثانية (صور)
-
بسبب المعجبات.. إعلامي لبناني شهير يكشف: مرتي دفعت الثمن! صورة
-
تدخل اليوم القفص الذهبي.. ستيفاني عطالله بفيديو رومانسي مع عريسها
-
الفنان باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)