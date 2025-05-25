وسط أجواء عائلية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده (فيديو)

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده بعيدًا عن الأضواء، في أجواء عائلية بسيطة ومؤثرة برفقة زوجته وأطفاله.

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ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب ابنته "كنز" ونجله "علي"، وهما يشاركانه لحظة إطفاء الشموع وتمنيات عيد الميلاد.



وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه:

"أفضل لحظة في عيد ميلادي عندما كنت محاطًا بأطفالي وأحبائي... وبالطبع زوجتي العزيزة التي كانت تسجل هذا الفيديو... الحمدلله."



وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين هنّأوه وتفاعلوا مع ظهوره العائلي الصادق.