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وسط جدل واسع .. فنانة مصرية ثانية تلجأ للقضاء بسبب شائعات خطيرة

وسط جدل واسع .. فنانة مصرية ثانية تلجأ للقضاء بسبب شائعات خطيرة
وسط جدل واسع .. فنانة مصرية ثانية تلجأ للقضاء بسبب شائعات خطيرة
 
الثلاثاء، 05-08-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-   تقدّمت الفنانة المصرية بدرية طلبة ببلاغ للنيابة العامة ضد شخص يتّهمها بالتورط في تجارة الأعضاء، لتكون الثانية من بين مشاهير الوسط الفني التي تتقدّم ببلاغ ضد اتهامات من هذا النوع.اضافة اعلان


وتوجّهت الفنانة بدرية طلبة إلى النيابة العامة بعد ما نشر شخص يُدعى هشام سعيد، وهو مالك حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقاطع فيديو مسيئة لها وتروّج معلومات كاذبة"، بحسب البلاغ.

وقال المحامي أشرف سعيد فرحات، دفاع الفنانة بدرية طلبة، في بلاغه إن المشكو في حقه اعتاد نشر مقاطع تظهر فيها الفنانة بدرية طلبة، مع استخدام عناوين ومحتوى مسيء يربطها بادعاءات أطلقتها التيك توكر مروة بنت مبارك حول تجارة الأعضاء، مستغلًّا هذه المزاعم للإساءة إلى الفنانة والتشهير بها.

وأشار إلى نشر الحساب مقطع فيديو آخر تظهر فيه الفنانة وفاء عامر، خلال قيامها بعمل إنساني، إلا أنه وضع عنوانًا مضلّلًا للمقطع تحت اسم "الولد ضاع"، مدّعيًا وجود وقائع تتعلّق بتجارة أعضاء بشرية.

وتأتي هذه التطورات بعد جدل واسع وادعاءات على منصة تيك توك من فتاة صانعة محتوى تُدعى "مروة بنت مبارك"، تنسب نفسها للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وأطلقت اتهامات تجاه الفنانة وفاء عامر، تتعلّق بتجارة الأعضاء، وأشارت إلى أسماء مشاهير آخرين.

وألقت الشرطة القبض على البلوغر، وأكدت أمام الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، اختلاق هذه الادعاءات ونشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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