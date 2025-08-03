وسيم يوسف يرد على اتهامه بالاتجار بالأعضاء البشرية في مصر

وأكد يوسف في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن عمليته الجراحية التي أجراها في الولايات المتحدة قبل مرض شيكا، لم تكن مرتبطة بأي مشاكل في الكلية، نافيا بشكل قاطع شراءه كلية اللاعب الراحل، موضحا أنه وثق العملية عبر بث مباشر مؤكدا شفافيته في التعامل مع حالته الصحية.
وأعرب يوسف عن استيائه من انتشار هذه الشائعات، مشيرا إلى أنه كان من أوائل الداعمين للاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا خلال معاناته مع السرطان، حيث أعلن في فبراير 2025 تكفله بعلاج اللاعب السابق.
وأضاف أن هذه الاتهامات تأتي في سياق حملة مغرضة تهدف إلى تشويه سمعته، داعيا إلى محاسبة مروجي الشائعات قانونيا، وذلك في أعقاب جدل واسع أثير على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لبعض الشخصيات العامة، بما في ذلك الفنانة وفاء عامر، بالضلوع في الاتجار بأعضاء شيكا، وهي ادعاءات نفتها جميع الأطراف المعنية.
وكان إبراهيم شيكا الذي توفي في أبريل عن عمر 28 عاما أحد أبرز ناشئي نادي الزمالك المصري. فقد برز شيكا كلاعب واعد في قطاع الناشئين، لكنه ابتعد تدريجيا عن الملاعب بسبب إصابته بسرطان المستقيم، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير في أواخر 2024، حيث عانى من مضاعفات خطيرة، بما في ذلك انسداد الأمعاء والفقدان الشديد للوزن، مما أدى إلى وفاته بعد صراع طويل مع المرض.
وفي فبراير الماضي أعلن الداعية وسيم يوسف، المقيم في الإمارات والمصاب بالسرطان، تكفله بعلاج شيكا بعد تدهور حالته الصحية، ونشر يوسف مناشدة عبر منصة "إكس" للوصول إلى اللاعب، معبرا عن رغبته في مساعدته داخل مصر، مشيرا إلى تجربته الشخصية مع المرض وتكاليفه الباهظة.
وأثيرت في مصر خلال الأيام الماضية شائعات على منصة "تيك توك" تتهم شخصيات عامة من بينها الفنانة وفاء عامر وزوجة شيكا هبة التركي، بالتورط في الاتجار بأعضاء اللاعب الراحل، وامتدت هذه الاتهامات لتشمل وسيم يوسف، وزعمت تلك الشائعات أن الداعية الشهير اشترى كلية شيكا.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
تعاني آلاماً شديدة.. محمود سعد يكشف تطورات أزمة أنغام الصحية
-
"كان بيساعد غيره ومات".. والد ضحية انفجار حفل رمضان يروي القصة الكاملة
-
فنان كويتي يتعرض لجلطة على المسرح - فيديو
-
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق - صور
-
الموت يفجع الفنانة السورية إيفلين حسن
-
أنغام في المستشفى .. محمود سعد يكشف تطورات حالتها الصحية ويطلب الدعاء
-
لماذا تصاعد "الغضب الشعبي" تجاه "البلوغرز" في مصر؟
-
هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى - فيديو