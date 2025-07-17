الخميس 2025-07-17 02:44 م
 

وصية أخيرة وهلع.. شاهد فنانة لبنانية تعيش حالة رعب على متن طائرة

غن
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن تجربة مرعبة عاشتها مع ابنتها على متن طائرة كانت تقلهما من فيينا، وذلك خلال عودتهما من عطلة ترفيهية في العاصمة النمساوية.

وذكرت دومينيك، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أن الرحلة كانت هادئة حتى لحظة الهبوط، حيث فشلت الطائرة في ملامسة الأرض على ارتفاع لا يتجاوز مترين، لتُقلع مجددًا بشكل مفاجئ وسط اهتزازات عنيفة وفقدان توازن، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الركاب.

وظهرت حوراني في مقطع مصوَّر وهي تقول: "ربما يكون هذا آخر فيديو لي.. سامحت كل من ظلمني، وكل تفكيري بابنتي."

وبعد 15 دقيقة من الصمت، أوضح الطيار أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية وضغطًا مفاجئًا، وأكد استعداده لمحاولة هبوط جديدة، وهو ما تم بنجاح لاحقًا.

ولم تنتهِ القصة هناك، إذ اكتشفت الفنانة أن رحلتها التالية إلى القاهرة ستكون على الطائرة نفسها، لتسأل جمهورها: "هل تتجرؤون أنتم على ركوب نفس الطائرة من جديد؟"

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