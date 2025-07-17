وصية أخيرة وهلع.. شاهد فنانة لبنانية تعيش حالة رعب على متن طائرة

وذكرت دومينيك، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أن الرحلة كانت هادئة حتى لحظة الهبوط، حيث فشلت الطائرة في ملامسة الأرض على ارتفاع لا يتجاوز مترين، لتُقلع مجددًا بشكل مفاجئ وسط اهتزازات عنيفة وفقدان توازن، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الركاب.
وظهرت حوراني في مقطع مصوَّر وهي تقول: "ربما يكون هذا آخر فيديو لي.. سامحت كل من ظلمني، وكل تفكيري بابنتي."
وبعد 15 دقيقة من الصمت، أوضح الطيار أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية وضغطًا مفاجئًا، وأكد استعداده لمحاولة هبوط جديدة، وهو ما تم بنجاح لاحقًا.
ولم تنتهِ القصة هناك، إذ اكتشفت الفنانة أن رحلتها التالية إلى القاهرة ستكون على الطائرة نفسها، لتسأل جمهورها: "هل تتجرؤون أنتم على ركوب نفس الطائرة من جديد؟"
-
أخبار متعلقة
-
باعت شقة مرهونة.. إلزام منى زكي بدفع غرامة مالية تتجاوز 3 ملايين جنيه!
-
أحمد سعد وروبي يشعلان مواقع التواصل بأغنية "تاني" - فيديو
-
الموت يفجع الفنانة هند صبري
-
رسائل مؤثرة ودعوات للسلام.. نجوم الفن يعبّرون عن تضامنهم مع السويداء
-
خلال عملية بالمستشفى.. وفاة فنان مصري شعبي معروف
-
براءة محمد رمضان من تهمة "كوتشيلا".. القضاء يحسم الجدل
-
جدل في عزاء شقيق زياد برجي بسبب تفاعل رحمة رياض مع دانييلا رحمة (فيديو)
-
وفاة فنانة عالمية وزوجها في جريمة مروعة داخل منزلهما بأميركا - صورة