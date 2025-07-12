وصية المخرج الراحل المصري سامح عبد العزيز

الوكيل الإخباري- تداول عدد من أصدقاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز، من بينهم الكاتب عمر طاهر والمنتج مجدي الهواري، وصيته التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" في أبريل الماضي، أي قبل وفاته بشهرين تقريبًا.

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وجاء في الوصية القصيرة والمؤثرة:

"الفاتحة علاج الفراق، اللهم ارحم موتانا جميعًا، الفاتحة وارجع لدنياك، الحمد لله".

وقد أشار أصدقاؤه إلى أنه كان يشعر باقتراب أجله، فكتب ما تمنى أن يفعله أحباؤه بعد رحيله.



موعد العزاء

أعلنت نقابة المهن السينمائية أن عزاء سامح عبد العزيز سيُقام يوم الأحد، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، داخل قاعة الروضة والكوثر.



نبذة عن حياته ومسيرته

ولد المخرج سامح عبد العزيز في القاهرة عام 1976، وتخرج من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996. بدأ مشواره كمخرج برامج في التلفزيون المصري، ثم انتقل إلى إخراج الأغاني المصورة، قبل أن يدخل عالم السينما بقوة من خلال فيلمه الأول "درس خصوصي" عام 2005.



من أبرز أفلامه:

"كباريه، الفرح، تتح، تيتة رهيبة، حلاوة روح"، وكان آخرها "الدشاش" (2024) بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، وخالد الصاوي.



كما أخرج عددًا كبيرًا من المسلسلات الناجحة، أبرزها:

"الحارة، رمضان كريم، خيانة عهد، حرب أهلية، زي الشمس، أنا وهي، جميلة"، وكان آخرها "شهادة معاملة أطفال" الذي عُرض في رمضان 2025.



رحل سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الشاشة المصرية.